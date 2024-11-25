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Van OSB Başkanından Kadına Şiddete Hayır Mesajı

Van OSB Başkanından Kadına Şiddete Hayır Mesajı
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Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 25 Kasım Kadınla Şiddete Mücadele Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddetle ilgili önemli mesajlar verdi. Şiddetin her türlüsünün insanlık suçu olduğunu vurgulayan Aslan, toplumun bu konuda topyekun bir mücadele içinde olması gerektiğini belirtti.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 25 Kasım Kadınla Şiddete Mücadele Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, mesajında, "Şiddet kelimesi, özünde nahoş bir kelimedir. Şiddet, her nerden gelirse gelsin ya da kimden gelirse gelsin, kendisini insan gören her birey ilkesel olarak bu tutumun karşısında olmalıdır. Kadın olsun, erkek olsun şiddet hiçbir şekilde maruz görülemez, tevil edilemez. Şiddet tarihi olarak tüm medeniyetler ve ilahi dinler tarafında ret edilmiştir ve yasaklanmıştır. Şiddeti uygulayanlara karşı caydırıcı müeyyideler uygulanmıştır. Modern zamanlarda da kadına yönelik şiddet insanlık suçu gibi görülmüş ve böyle idrak edilmiştir. İnsanın veya kadının yaşam hakkı kutsaldır, dokunulmazdır" dedi.

Hiçbir birey veya otoritenin insanın yaşam hakkını kısıtlayıcı, zorlaştırıcı hakkına sahip olmadığına vurgu yapan Aslan, "Kadına ve çocuğa karşı yapılan her türlü şiddet ve cinsel istismar vakalarına karşı hem kamu otoritesi hem yargı erki ve hem de toplum olarak topyekun bir mücadele yürütmeliyiz. Hasta ruhlu ve sapkın düşünceli varlıklara karşı sağduyulu, onarıcı ve toplumsal dokuyu koruyacak şekilde hassas bir plan yürütülmelidir. Mağduriyet yaşayan bireylerin hakkını hukukunu korumak, sosyal ve psikolojik destek sağlamak, rutin hayatlarına devam etmelerini sağlamak hem kamu otoritesinin hem sivil toplumun hem de sağlıklı tüm bireylerin temel sorumluluğundadır. Şiddete meyilli ve sapkın düşünceli bireyleri durdurmak, cezalandırmak ve rehabilite ederek tekrar topluma kazandırmak konusu, insan olan tüm paydaş kurumların görevidir. Toplum da onları tecrit etmeden tedavi süreçlerine destek olmalıdır. Kadın olsun erkek olsun tüm bireyler birbirimize hoşgörülü, sağduyulu ve saygılı davranırsak üstesinde gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz kalmaz. Bu duygularla kadına şiddeti bir insanlık görevi olarak ad ederek, kadına şiddete güçlü bir şekilde hayır diyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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