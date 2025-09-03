Van OSB Başkanı Memet Aslan'dan Mevlid Kandili Mesajı

Haberler

Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memet Aslan, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, Mevlid'in anlamını vurgulayarak, hidayet ve barış temennisinde bulundu.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Memet Aslan, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Aslan mesajında, "Mevlid, yerlere ve göklere nur saçan, Peygamberlerin güneşi Hazreti Muhammed (S.A.V.)'in dünyaya geldiği tarihi bir gündür. Mevlid, insanlığı küfür ve zulmet bulutlarının kapladığı o cahiliye dönemi üzerine düşen güneştir. Mevlid, zulmün sona ereceğinin, küfrün nüra döneceğinin; haksızlığın, yolsuzluğun, soysuzluğun, iffetsizliğin biteceğinin habercisi olan özel bir gündür. Mevlid, zulüm ve istibdad adına yükseltilmiş kalelerin temelinden sarsıldığı, putların yerlere serildiği, binlerce seneden beri yanan sapıklık ateşinin söndürüldüğü günüdür. Yüce Rabbimiz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.) hakkında Kur'an-ı Kerim'de "(Habibim!) Biz seni alemlere ancak rahmet için gönderdik."(Enbiya Süresi, Ayet: 107). Bu gecenin ihyasının en güzel yolu tevbe istiğfar ederek yapılan hatalara tekrar dönmemektir. Allah'a kul, Peygambere ümmet olmayı, Allah'ın rızasına uygun işler yapmayı lütfetmesi için Mevla'ya yalvarmaktır. Kaza namazları kılmaktır. Allah korkusuyla, Peygamber aşkıyla gözden yaş akıtmaktır. Bütün insanlık için hidayet, bütün Müslümanlar için birlik, beraberlik duası yapmaktır. Çoluk çoğumuzun Peygamber ahlakıyla ahlaklanması, ölülerimizin rahmet bulması, dertlilerin deva, hastaların şifa bulması için dua etmektir. Mevlid Kandili'nin yeryüzü coğrafyasına barış ve huzur getirmesi dileğiyle tüm insanlığın kandilini kutluyoruz" dedi. - VAN

