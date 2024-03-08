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Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı'ndan Kadınlar Günü Mesajı

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Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Aslan, mesajında kadınların önemine vurgu yaparak, onları kutladı.

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Aslan, mesajında, "Kadınlar bizim yarımızdan fazlasıdır. Onlar vefakardır, cefakardır, sabrın ve sebatın adıdır. Kadınlarımız, hem annelerimiz hem eşimiz, dostumuz ve çocuklarımızın anneleridir. Cennet onların ayakları altındadır. Onlar birer çiçektir. Onlara bakmayı, gözetmeyi, kollamayı, koklamayı bilmek gerek.İnsanlığın var oluşundan bu yana uygarlığın gelişmesindeki en büyük görevi üstlenmiştir. Kadınlarımız geleceğimizdir. Çocuklarımızı besler, eğitir, gözetir ve ömür boyu korurlar. Onlar, karşılıksız sevginin ete kemiğe bürünmüş halidir. Çocuğu ve sevdiği erkek için dünyanın en güzel kucağına sahiptir. Onlar zekidir, sevdiği erkeği vezir eder. Dünya kadınlarının ve tüm kadınlarımızın bu güzel gününü kutluyorum. Şairimiz Nazım Hikmet, kadınlar için;'Kadın, O benim kollarım, bacaklarım, yavrum, anam, karım, kız kardeşim ve hayat arkadaşımdır" demişti" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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