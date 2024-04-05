Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Kadir Gecesi için Mesaj Yayımladı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Aslan, mesajında, "Kur'an'ın indiği ay Ramazan, Ramazan'da da Kur'an'ın indiği gece Kadir Gecesi'dir. Rabbin Kur'an'da 'Bin aydan daha çok hayırlıdır' buyurduğu o gece; yüreklere selam, huzur, güvenlik, sulh, selamet, barış yağıyor. Bu geceyi samimiyetle ve huşu içerisinde eda edersek ve bu gecenin sevabını sadece Cenab-ı Allah'tan beklersek Cenab-ı Allah bunun karşılığını katbekat ecir olarak kullarına verir. Bu gece karanlığın çöküşünden tan yerinin ağarmasına kadar rahmet ve mağfiret kapıları açıktır. Cenab-ı Allah 'yok mu dua eden duasını kabul edeyim, benden bir şey dileyen yok mu dileklerine karşılık vereyim' buyurmuş. Bizler Rahman-ı Rahim'in kulları, sadece Allah'tan isteyelim ve ondan dileyelim. O kullarını geri çevirmez. Çünkü O bize şahdamarımızdan daha yakındır. Cenab-ı Allah bu geceyi layıkıyla yaşamamızı nasip etsin. Bu gecenin özelinde Filistin'de, Gazze'de ve genelde mazlum coğrafyaya huzur, güvenlik ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz" dedi. - VAN