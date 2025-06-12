Van Kedileri Ziyaretçilerin İlgi Odağı Oldu

Van Kedileri ziyaretçilerin gözdesi oldu

VAN - Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan dünyaca ünlü Van kedilerini, 2025 yılı süresince günlük binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin neslinin devamı için çalışmalar özverili bir şekilde devam ediyor. Van kedisi; cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden sayılıyor. Nesillerinin devamı için sürekli çalışmaların yapıldığı Van Kedi Villası'nda ziyaretçiler de eksik olmuyor. Bu yıl 55 yavru kedinin dünyaya geldiği Van Kedi Villası 81 ilden ziyaretçi kabul ediyor.

Ziyaret sonrası İHA muhabirine konuşan Şahin Demirel, Şanlıurfa'dan Van kedilerini görmeye geldiklerini söyledi. Demirel, "Van'a ilk defa geliyoruz, çok güzel bir şehir herkese tavsiye ediyoruz. Özellikle bugün Van Kedi Villasını ziyaret etmeye geldik. Çocuklarımızla birlikte çok güzel vakit geçirdik, kendi ellerimizle kedileri besledik, çocuklar çok eğlendiler. Tavsiye ediyoruz, insanlar gelip görmeli buraları, Van'ın havası çok güzel, atmosferi ve insanların yaklaşımı çok güzel herkes gelip Van'da vakit geçirmeli" dedi.

Ailesiyle Diyarbakır'dan Van'a gelen Minik Asel Lina Karataş ise, "Van kedilerini çok sevdik, onlara mama verdik, gözleri renkli biri mavi biri sarı çok güzel gözleri var, çok eğlendik" şeklinde konuştu.