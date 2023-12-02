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Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Günüdür

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Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (VİED) Yasal Temsilcisi Filiz Yörükoğlu, her yıl düzenlenen '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kutlamalarına karşı olduklarını ifade ederek, '3 Aralık farkındalık günleridir' dedi.

Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (VİED) Yasal Temsilcisi Filiz Yörükoğlu, her yıl düzenlenen '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kutlamalarına karşı olduklarını ifade ederek, "3 Aralık farkındalık günleridir" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir açıklamada bulunan VİED Yasal Temsilcisi Elif Yörükoğlu, Van'da yaklaşık 60 bin engelli bireyin var olduğunu ifade etti. Son yıllarda engelli bireylerin yaşam standartlarının arttırıldığına dikkat çeken Yörükoğlu, "2022 yasanın sağladığı imkanlar, indirimli ya da ücretsiz hizmetler engelli bireylere soluk aldırsa bile yeterli olmamaktadır. Hem erişilebilirlik hem istihdam sorunları hem de özel sektör ve kamu kurumlardaki engelli çalışan kotalarının artırılmaması, ciddi sorunlara yol açmaktadır. Bunun yanında işitme cihazı ve medikal ürünlerin devlet tarafından ödenmeyen ara farkların artması, yine engellilerin sorunlarından biridir. Bunun yanında '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün kutlama ya da eğlence günü olarak kutlanmasına karşıyız. 3 Aralık farkındalık günleridir" dedi.

Van'da engelli bireylerin yaşam alanlarının kısıtlanmasını sert bir dille eleştiren Yörükoğlu, "Öncelikle 'Sevgi, her engeli aşar' diyerek, engelli kardeşlerimizle yapılan incitici dile karşı olduğumuzu belirtmek isterim. Özellikle engelli hakları için mücadele eden sivil toplum anlayışının yaygınlaşması zorunluluğunu belirtmek isteriz. İnsan hakları temelinde sivil alanın çalışma yapmasını, engelli bireylerin acınacak, muhtaç kişiler olarak gösterilmemesi gerektiğini tekrarlamak isterim. Engelli bireylerin özellikle Van'da erişilebilirlik anlamında ciddi sorunlar yaşaması, kaldırım işgali, hassas zeminlerin; lokanta ve kafe gibi işletmelerin masa ve sandalyeleri ile donatılması hak ihlalidir. VİED olarak 2007 yılından beri engellilerin, her türlü güçlenmesini ve hak ihlallerine karşı hak arama mekanizmalarını kullanmalarını önemsemekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle daha fazla istihdam edilen ve tüm Van şehrinin erişilebilir olması umudunu tekrarlıyoruz" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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