Van'ın Travertenlerine Yoğun İlgi

Van'ın travertenlerine ziyaretçi akını

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde bulunan ve Pamukkale'yi andıran görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alan travertenler ziyaretçilerini ağırlıyor.

Başkale ilçesinin Dereiçi Mahallesi yakınlarında bulunan ve Pamukkale'yi andıran travertenler, vatandaşların akınına uğruyor. Van'ın Muradiye ve Erciş ilçesinden hareket eden kursiyer öğrenciler, Başkale ilçesindeki travertenleri gezdi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü destekli fotoğrafçılık kursu öğrencileri, travertenleri gezerek bol bol fotoğraf çektirdi.

İHA muhabirine konuşan Serkan Demircan, Başkale travertenlerine gezi düzenlediklerini belirterek, "Buraya yakın olmamıza rağmen gelmememiz üzücü bir detay. Bu kadar güzel bir yerin yanı başımızda olması ve bizim gelmememiz bize çok şey kaybettiriyor. Herkesin gelip bu güzellikleri görmelerini, ayrıca buradaki ortamı, ambiyansı yaşamalarını istiyoruz" dedi.

Adem Eminoğlu isimli vatandaş ise daha önce peribacalarına benzerliğinden dolayı Vanadokya olarak bilinen bölgeye gittiklerini söyleyerek, "İlk defa buraya geldim. Gerçekten gelinip görülmesi ve gezilmesi gereken yerler. Yollar biraz dar ve sorunluydu ama genel anlamda güzeldi. Buraya daha rahat ulaşabilmek için keşke tabela olsaydı. Ama genel anlamda güzeldi. Belki yüz yıl kalsa gelmezdik, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.