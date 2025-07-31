Yeni İl Jandarma Komutanı Ataması

Yeni İl Jandarma Komutanı Ataması
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Şanıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran Van İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Şanıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran Van İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararlara göre İl Jandarma Komutanlıklarında değişim yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereği, Van İl Jandarma Komutanı Adem Şen'in yerine Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran atandı. Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ise Muğla İl Jandarma Komutanı olarak atandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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