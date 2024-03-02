Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van ve Mersin İl Emniyet Müdürlüklerine yeni atamalar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararı sonucunda Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Mutlu atandı. Aynı kararla Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise mevcut Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın atandı. Ayrıca, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararı sonucunda Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Mutlu atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise mevcut Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın atandı.
Atama kararlarına göre Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın da görevden alındığı belirtildi. - VAN