Hakkari, Van ve Mardin'de Eğitim ve Öğretime 1 Gün Ara Verildi

Güncelleme:
Van, Hakkari ve Mardin'de etkili olacak yoğun kar yağışı nedeniyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildi. Kamu çalışanları arasında engelli, hamile ve kronik hastalığı olanlar için idari izinler verileceği açıklandı.

(ANKARA) - Van, Hakkari ve Mardin'de etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime yarın ara verildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşeceği, saat 09.00'dan sonra başlayacak kar yağışının öğle saatlerinde etkisini artıracağı ve il genelinde buzlanma riskinin yüksek olacağının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, diyaliz hastaları, kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ile 0–12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin de idari izinli sayılacağına yer verilen açıklamada, sağlık hizmetlerinde görev yapan personel ile emniyet, jandarma, AFAD gibi acil durumlarda sahada görev yapan kurumlarda çalışan personelin izin durumlarının ise kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde kurum amirleri tarafından planlanacağı kaydedildi.

Van Valiliği açıklaması

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada da eğitime yarın bir gün ara verildiği bildirilerek, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli saylacaktır" bilgisi verildi.

Mardin Valiliği açıklaması

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada da il genelindeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
