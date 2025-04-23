İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı
Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın

Depremler sonrası İstanbul'da kaos! Valilik peş peşe uyarı yaptı

Van-Hakkari Karayolunda Feci Kaza: 8 Ölü

Van-Hakkari Karayolunda Feci Kaza: 8 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van-Hakkari karayolunda yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden 6 kişi Hakkari'de toprağa verildi.

Van-Hakkari karayolunda yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 8 kişiden 6'sı, Hakkari'de toprağa verildi.

Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında dün Erkan Koç yönetimindeki 06 BYD 614 plakalı kamyonet ile Dindar Engin yönetimindeki 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 6'sı olay yerinde 8 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden Fadıl Korkmaz ile Selim Kaya ve eşi Gülcan Kaya'nın cenazeleri Dağgöl Mahallesi'nde defnedildi. Cenaze töreninde Selim Kaya'nın ağabeyi ambulans şoförü Şaban Kaya, Hakkari Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu'na sarılarak gözyaşı döktü.

Kazada hayatını kaybeden Erkan Koç Kıran Mahallesi'nde, Dindar Engin Karşıyaka Mahallesi'nde, Yıldız Erik ise Merzan Mahallesi'nde toprağa verildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.