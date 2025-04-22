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Van-Hakkari Karayolunda Büyük Kaza: 6 Ölü, 10 Yaralı

Van-Hakkari Karayolunda Büyük Kaza: 6 Ölü, 10 Yaralı
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Van-Hakkari karayolunda meydana gelen trafik kazasında, minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

(VAN) - Van- Hakkari karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Van- Hakkari karayolu Güzeldere Tüneli girişinde meydana gelen kazada, Hakkari firmasına ait, S.E. yönetimindeki 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen malzeme yüklü kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, minibüs ve kamyonette bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, yaralı 10 kişi ambulanslarla Van ve Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: ANKA / Yerel
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