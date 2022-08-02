Van haberleri: Van-Bitlis-Hakkari Eczacı Odası Başkanı Baransel: "Devlet, Zam Adı Altında Bütün Yükü Hastaya Yükledi"

İSHAK KARA

Van-Bitlis- Hakkari Eczacı Odası Başkanı Hayrullah Fikret Baransel, güncellenen ilaç kuru ile ilgili "Kar oranı artırımı yine devlet tarafından değil hastaya yansıtılarak yapıldı. Hem ilaca zam, hem de fiyat farkının arttırılması hastanın ilaca erişimini oldukça zorlaştırıyor. Devlet zam adı altında bütün yükü hastaya yükledi" açıklamasını yaptı.

Van-Bitlis-Hakkari Eczacı Odası Başkanı Hayrullah Fikret Baransel, "Beşeri tıbbi ürünlerinin fiyatlandırılmasına dair karar her yıl güncellenen ilaç fiyat kurunu işaret ediyor. Her yıl şubat ayında gerçekleşiyor. Bu yıl da şubat ayında bir güncelleme yapılarak ilaçlar için uygulanan sabit kur 6,29 olarak belirlendi. Ancak daha sonra temmuz ayında tekrar bir güncelleme yapılarak 7,85 seviyesine kadar taşınmış oldu. Ancak reel kurla arasındaki makas farkı çok açık, buna bağlı olarak özellikle ilaçların bulunabilirliği ile ilgili sıkıntı yaşadığımızı herkes biliyor" dedi.

"İLACIN BULUNABİLİR VE ULAŞILABİLİR ŞEKİLDE FİYAT KONUSUNDA BİR POLİTİKA BELİRLENMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Baransel sözlerini şöyle sürdürdü:

Tüm eczanelerde şu anda ilaçların yüzde 20'sini bulmakta zorluk yaşıyoruz. Burada yaşanan sıkıntıların kaynağı biz eczacılar değiliz. Biz eczacılarda burada mağduruz. Özellikle ilaçların fiyatlarının artmasına bağlı olarak kademeli fiyat geçişleriyle birlikte eczacıların karı da düştü. Buna bağlı olarak da bizim aslında ilaca zam istemediğimizi hepinizin bilmesini isterim. Biz kesinlikle zam isteyen zam talep eden taraf değiliz, 23-25 Haziran'da yaptığımız toplantıda da işaret ettiğimiz üzere eczanelerin karlılıkları ile ilgili ciddi sıkıntıları var. 2009'dan beri güncellenmemiş olan karlılık oranlarıyla mevcut sistemin devam edebilmesi eczanelerin ekonomik olarak ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Bizim asıl talebimiz burada eczanelerin ekonomik olarak iyileştirilmesi, kesinlikle ilaca zam gibi bir talebimiz yoktur. Bizim ilaç fiyatları ile ilgili tavrımız nettir. Biz ilacın bulunabilir ve ulaşılabilir şekilde fiyat konusunda bir politika belirlenmesini talep ediyoruz.

"VAHŞİ BİR İLAÇ FİRMA SİSTEMİ VAR"

Eczacı Emrah Taş ise şunları söyledi:

"Eczacılar adına yoğun bir gündem geçiriyoruz. Hem fiyat farkları hem ilaç firmalarının istediği zammı almadıklarından dolayı ve bununla birlikte ilaçları piyasaya sürmemelerinden kaynaklı hem biz hem hasta hem doktor mağdur oluyor. Bundan kaynaklı ilgili mercilerin istediği zammı yapmadığı için piyasaya ilaç sunmayan vahşi bir ilaç firma sistemi var. Bundan kaynaklı sadece geçen sene kendi stoğumda 250'ye yakın ilaç yoktu.

"DEVLET ZAM ADI ALTINDA BÜTÜN YÜKÜ HASTAYA YÜKLEDİ"

Hem hastayı kontrol etme adına hem sistemi yürütme adına çok ciddi sıkıntılar çektik. Öte yandan 10 gün önce yapılan fiyat zammından sonra ne yazık hiçbir eczacı memnun değil, sadece göstermelik bir kar oranı artırımı mevcut, bu kar oranı artırımı yine devlet tarafından değil hastaya yansıtılarak yapıldı. Hem ilaca zam hem de fiyat farkının arttırılması hastanın ilaca erişimini oldukça zorlaştırıyor. Bu bakımdan hasta odaklı bakacak olursak oldukça mağdurlar. Biz de mağduruz çünkü genel olarak baktığımızda hastalar eczacılara güvenmiyor. Fiyat farklarından dolayı sanki arkada iş çevirme gibi bir durum söz konusudur. Çünkü devlet zam adı altında bütün yükü hastaya yükledi."