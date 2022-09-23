Van haber... Tuşba'da kadınlara yönelik seminer

Van'ın Tuşba ilçesinde "iyileşen çocukluğum ve iyileşen anneliğim" söyleşisi düzenlendi.

Tuşba Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Parkı Salonu'nda düzenlenen söyleşide konuşan Belediye Başkanı Salih Akman, insanın dünyada sırtını her zaman dayayabileceği tek şeyin aile olduğunu söyledi.

Büyük ve çekirdek aile tanımlarını yapan Akman, "Eğitim hayatımı yatılı okullarda ve yurtlarda kalarak tamamladım. Her ne kadar aileden uzakta bir hayat yaşadıysak da ailemizden aldığımız ahlak ve terbiyeyi okul hayatımız boyunca aynen uygulayarak devam ettik. Annenin aile içindeki yeri büyüktür. Anne ailenin direğidir. Baba her ne kadar çatı olsa da direk annedir. Devletine, milletine ve bayrağına bağlı nesilleri yetiştiren annedir." ifadelerini kullandı.

Yazar Hatice Kübra Tongar'ın sunumuyla devam eden programa Kaymakam Furkan Duman'ın eşi Elif Duman, Belediye Başkanı Salih Akman'ın eşi Aygül Akman, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, AK Parti Tuşba İlçe Kadın Kolları Başkanı Selver Gündüz ve kadınlar katıldı.