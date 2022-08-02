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Van haberleri! Edremit'te yeşil alanlara bakım

Van haberleri! Edremit'te yeşil alanlara bakım

Edinilen Van haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlık ekipler yeşil alanlarda bakım ve çim biçme işlemlerini aralıksız sürdürüyorEdremit Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz kentimizdeki yeşil alanlar, çocuk parkları ve...

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlık ekipler yeşil alanlarda bakım ve çim biçme işlemlerini aralıksız sürdürüyor

Edremit Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz kentimizdeki yeşil alanlar, çocuk parkları ve yol kenarlarında temizlik, bakım ve ot biçme çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar." Denildi. Çalışmaların sezon boyunca aralıksız devam edeceği öğrenildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Edremit Belediyesi Balıkesir Edremit Yerel Haberler

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