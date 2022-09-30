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Van haberleri | Edremit'te "Umuda kapı açıyorum, hayata tutunuyorum" sergisi

Yerel Haberler

Van haberleri | Edremit'te 'Umuda kapı açıyorum, hayata tutunuyorum' sergisi

Van yerel haberi | Balıkesir Valisi Hasan Şıldak himayesinde uyuşturucuyla mücadele dahilinde yürütülen "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" projesi dahilinde Edremit'te faaliyet gösteren Uyuşturucu ile Mücadele Birimi danışanları tarafından yapılan resimlerden oluşan sergi açıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak himayesinde uyuşturucuyla mücadele dahilinde yürütülen "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" projesi dahilinde Edremit'te faaliyet gösteren Uyuşturucu ile Mücadele Birimi danışanları tarafından yapılan resimlerden oluşan sergi açıldı.

Sergi açılışını yapan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Onur Koçak'tan merkez tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Edremit Uyuşturucu ile Mücadele Birimi danışanları tarafından yapılan 15 adet resmi inceleyen Kaymakam Odabaş; "Toplumsal ve bireysel huzuru inşa etmek "Güvenli Türkiye Vizyonuna" katkı sunmak amacıyla Balıkesir Valimiz Hasan Şıldak öncülüğünde yürütülen uyuşturucu ile mücadele projemizde bugün geldiğimiz nokta son derece sevindiricidir. Emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hasan Şıldak Balıkesir Edremit Yerel Haberler

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