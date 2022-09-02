Van haberi! Van Büyükşehir Belediyesinden hayvanlara can suyu

Van yerel haberine göre Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin hayvan içme suyu ihtiyacını karşılamak için sondaj kuyusu açma çalışmalarına devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin hayvan içme suyu ihtiyacını karşılamak için sondaj kuyu Su açma çalışmalarına devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, arazilerde hayvan içme suyu ihtiyacını karşılayamayan mahallelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Hayvan İçme Suyu (HİS) projesiyle 3 aylık sürede 40 mahalleye sondaj kuyu Su açtı. Su analizlerinin ardından hayvanlara su verilirken, sezon sonuna kadar 4 mahallede daha sondaj çalışması yapılacak. Yapılan sondaj çalışmalarıyla yaklaşık 300 bin hayvan arazide suyla buluşacak.

Sondaj kuyuları güneş enerjisi ile çalışıyor

Açılan sondajlar yerleşim yerlerine uzaklığı nedeniyle elektrik sıkıntısı yaşanmaması için güneş enerjisi panelleriyle terfi merkezleri kuruluyor. Kurulan güneş enerji paneliyle birlikte elde edilen elektrikle kuyudan su çıkarılarak hayvan sulama sıvatlarına veriliyor. Sıvatlardaki fazla su ise panele yakın bir noktada yapılan mesire alanlarına aktarılıyor. Bazı noktalarda yapılan sondaj çalışmalarında hayvan içme suyuna artezyen kaynağıyla ulaşılıyor. Tuşba ilçesine bağlı bin 500 nüfuslu Güveçli Mahallesi'nde de arazide yaşanan su sorununu çözmek için ekipler harekete geçti. Sondaj kuyusu açma çalışmalarına 100 metre derinlikte devam ediyor.

"2 yıldır arazide su sıkıntısı yaşıyoruz"

Arazide yaşadıkları su sıkıntısı nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesine müracaat ettiklerini ifade eden Güveçli Mahalle Muhtarı Süleyman Belin, emeği geçenlere teşekkür etti. Muhtar Belin, "Arazimiz kurak, çöl gibidir. Suya ulaşmak çok zor. Bugün yapılan sondaj çalışmalarımızda nihai bir sonuca ulaşıldığı takdirde inşallah seneye de güneş enerji sistemi yapılarak sıvatlar kurulacak. Hayvanlarımız da suyla bulaşacak" dedi. - VAN