Van haberi! Edremit'te Hayvanları Koruma Gününde Kedi Evleri Dağıtıldı

Van haberler: 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Edremit Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarına kedi evleri bırakılıp, mama ve su desteği sağlandı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Edremit Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarına kedi evleri bırakılıp, mama ve su desteği sağlandı.

Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterinerlik Birimi tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle ilçenin değişik yerlerindeki yeşil alanlarda yirmi adet kedi evi bırakıp sokaktaki canlılar için besleme yapıldı.

Sokak hayvanlarını koruma bilincinin küçük yaşta oluşturulması için Edremit'te faaliyet gösteren özel bir gündüz bakımevinin öğrencilerinin katılımı ile Altınoluk Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte kedi evleri bırakılırken; minikler, sokak hayvanlarını besleyip mama ve su dağıttı.

Sağlık İşleri'nden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, "Sadece yılda bir gün değil her zaman sokakta yaşayan can dostlarımızın bakım, tedavi ve beslenmelerini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Bugünde Sokak Hayvanlarını Koruma Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için çocuklarımızla birlikte mama ve su dağıtıp besleme yaptık, kedi evlerini dağıttık. Hayatımızda var olan sokakta yaşayan canlılarımıza karşı daha duyarlı olalım. Besleme ve tedavilerini karşı oluşacak olumsuz durumlarda belediyemizin 444 85 10 numaralı çağrı merkezinden ulaşım sağlayabilirsiniz " dedi.