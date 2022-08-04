Van haberi: Aski Ekipleri Başkentte 26 Yıllık Vanaları Değiştirdi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerine içme suyu sağlayan ve yaklaşık 1.2 milyon nüfusun kullandığı şebeke ana borularının 26 yıllık vanalarını değiştirdi.

Yıllar içerisinde kullanılmaz hale gelen, sık sık arızalara sebep olan ve birçoğu 10 yıldır kullanılmayan vanaların değişimlerini; 300 kişilik personel ve 74 araçlık bir ekiple yürüten ASKİ Genel Müdürlüğü, toplam 13 kilometrelik hat boyunca, 14 ayrı noktadaki 18 vananın değişimini tamamladı. Bölgede süren yağmur suyu ve atık su deşarj çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanarak, hizmete girmesi planlanıyor.

Bölgedeki 3 ayrı noktada yatay sondajlarla yağmur ve atık suları deşarj etme çalışmalarının devam ettiğini, bir kez daha kazı yapılmaması adına ana isale hattı üzerinde bulunan vanaları değiştirme kararı aldıklarını belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Bu vanalar nereden bakarsanız 26-30 yıllık vanalar. Özelliklerini yitirmek üzereydiler ve zaman zaman arızalarla bizlere birçok sıkıntı yaşatıyordu. Dolayısıyla bu vanaları değiştirmenin de tam zamanıydı" diye konuştu.

Başlanan deşarj çalışmaları nedeniyle yapılan kazıların ardından bir de vana değişimi için kazıların yapılması ve yurttaşa iki kez sıkıntı yaşatılmaması adına, deşarj çalışması sürerken vana değişimlerinin de yapıldığının altını çizen Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkımıza aynı sıkıntıyı iki sefer yaşatmamak adına, yağmur suyu ve atık su deşarj çalışmaları sürerken içme suyu vanalarının değişimini de sağlayarak imalatları tamamladık. Deşarj işlemlerini ise en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalar boyunca vatandaşımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yaptık ve kesinti boyunca hiçbir şikayet almadık. Bu sebeple de halkımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum."