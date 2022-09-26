Van haber! Van'ın yeni sağlık müdürü Op. Dr. Tosun göreve başladı

Van İl Sağlık Müdürü olarak atanan Op. Dr. Muhammed Tosun göreve başladı.

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nda görevi devralan Op. Dr. Muhammed Tosun göreve başladı. Van sağlığını daha güzel noktalara getirebilmek için çalışacağını diler getiren Tosun, Van ilinin tüm paydaşlarının bu sürece destek vermesini istedi. Yeni göreve başlayan İl Sağlık Müdürü Tosun, Van halkıyla uyum içinde, Van sağlığını daha ileriye taşıyabilmek amacıyla mesai kavramı gözetmeksizin çalışma hedefi ile göreve başlıyoruz. Van ilinin tüm paydaşlarını bu süreçte yanımızda görmek bizleri mutlu edecektir" dedi - VAN