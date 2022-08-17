Van haber... Van Denizi Bisiklet Festivalinde 140 kilometre geride kaldı

Van haberleri: Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 4. Van Denizi Bisiklet Festivali tüm hızıyla devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 4. Van Denizi Bisiklet Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin dördüncü gününde 450 kilometrelik parkurun 140 kilometresini tamamlayan bisikletliler, Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret ederek alanda çöp topladı.

Van Gölü Havzası'nın değerlerinin ön plana çıkartılması, gölün kirlenmesine 'dur' diyebilmek ve havza koruma eylem planı ve uygulama programına katkı sunmak için Van Büyükşehir Belediyesi organizesinde, Van Gölü Aktivistleri ve çevre belediyelerinin desteğiyle 14 Ağustos'ta başlatılan 4. Van Denizi Bisiklet Festivali devam ediyor. İran, İtalya, Almanya ile 81 ilden yaklaşık 250 sporcunun katıldığı festivalde bisikletliler Van Gölü çevresini kapsayan 450 kilometrelik parkurun 140 kilometresini geride bıraktı.

Her günü bir ilçede kamp kurularak gerçekleşen festivalde, bisikletliler sabah saatlerinde Reşadiye bölgesinden Bitlis'in Tatvan ilçesine doğru yola çıktı. Yaklaşık 3 saatlik zorlu sürüşün ardından Tatvan'a ulaşan bisikletliler, ilk olarak Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret etti. Nemrut Krater Gölü'nü gezip hatıra fotoğrafları çeken bisikletliler, burada farkındalık oluşturmak adına sahil şeridindeki çöpleri toplayarak belediye ekiplerine teslim etti.

Nemrut Krater Gölü'nün dünyanın en önemli doğal alanlarından biri olduğunu belirten Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, "Nemrut Krater Gölü hem Van Gölü Havzası hem de dünya için önemli bir alan. Ama ne yazık ki buraya gelen bazı misafirler buranın önemini bilmiyor ve duyarlı davranmıyor. Burası kapalı bir alan ve kirlenmesi çok kolay. Bizler bugün burada farkındalık oluşturmak adına tüm bisikletliler olarak temizlik çalışması yaptık. Amacımız bu muhteşem mirası devraldığımız gibi gelecek nesillere tertemiz olarak bırakmak" dedi.

450 kilometrelik yol ağında bisikletli gruba sağlık, güvenlik ve teknik anlamda destek veriliyor. Festivalin 21 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtildi. - BİTLİS