Van haber... Van'da 4 organizatör tutuklandı Yerel Haberler Van gelişmesine göre Van'da 4 organizatör tutuklandı Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 organizatör tutuklandı. Van'da 4 organizatör tutuklandı VAN - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 organizatör tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 5-11 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan 10 ayrı operasyonda; 13 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 4 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 3 araca el konulmuştur" denildi. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak Göçmen Van Yerel Haberler

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