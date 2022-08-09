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Van haber! Kızılay Erciş Şubesinden aşure ikramı

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Van haber! Kızılay Erciş Şubesinden aşure ikramı

Van gelişmesine göre Van'ın Erciş ilçesinde Kızılay tarafından Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde Kızılay tarafından Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kızılay Erciş Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları, kaymakamlık ve Kara Yusuf Paşa Camii önünde vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Etkinliğe katılan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da vatandaşlara aşure ikramında bulunarak sohbet etti.

Yoğun ilgi gören etkinlikte, ikram edilen aşureyi yiyen vatandaşlar, Kızılay görevlilerine teşekkür etti. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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