Van haber: Görevden ayrılan Van İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu personelle vedalaştı

Van haber... Van İl Sağlık Müdürü olarak 2018 yılından beri görev yapan Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu görevinden istifa ederken, kurum çalışanlarına da veda etti.

Van İl Sağlık Müdürü olarak 2018 yılından beri görev yapan Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu görevinden istifa ederken, kurum çalışanlarına da veda etti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Van'da görev yaptığı süre zarfında önemli çalışmalara ve projelere imza atarken, Van'ı sağlık noktasında iyi bir konuma getirmeyi de başardı. Özellikle son iki yılda dünyanın savaş halinde olduğu korona virüs salgınına karşı Van'ı hem vaka hem de aşı noktasında en iyi kentler arasına koymayı başaran Sünnetçioğlu, kentteki 4 yıllık hizmetini tamamladı. Geçtiğimiz hafta istifasını duyuran Sünnetçioğlu, kurum çalışanlarına veda etti.

Sünnetçioğlun'dan veda mesajı

Görevinden ayrılan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, " Van'da çok güzel bir ekiple 4 yıl boyunca çalıştım. Bu süre zarfında çok iyi işleri de birlikte başardık. 2.5 yıla yakın devam eden pandemi sürecini beraber çalışarak geçirdik. Hem çalıştık hem de yorulduk ama asla pes etmedik. Türkiye'de pandemi süreci en az zararla atlatan illerden biri olduk. Van'da sadece Vanlı kardeşlerimize değil, bölgedeki insanlarımıza da hizmet ettik. 4 yıl süren görevimde kendi kariyerim açısından da Van İl Sağlık Müdürü olarak sizlerle çalışmak şerefine nail oldum. Emekleriniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı. - VAN