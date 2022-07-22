Van haber | Edremit'te Şezlong Denetimi

Edremit Belediyesi'nin sahillerde başlattığı şezlong denetimi Güre ve Akçay Mahallesi'nde devam etti. Halkın ortak kullanıma ait olan alanlarda sabit bırakılan şezlong ve şemsiyeler toplandı.

Edremit Belediyesi zabıta ekipleri emniyet güçleri ile birlikte sorumluluk alanındaki plajlarda uyarı ve ikazlara uyarılara rağmen sabit bırakılan şezlong ve şemsiyeleri toplamaya devam ediyor. Altınoluk ve Narlı sahillerinden başlayan operasyonda Edremit zabıta ekipleri Güre ve Akçay Mahallesi sahilinde zincir ve iplerle bağlanarak sabit şekilde bırakılan şemsiye, şezlong, masa, sandalye ve koltuklar toplanarak belediye deposuna götürüldü.

Belediye yetkilileri sahillerin tüm halkın kullanımına açık kalması için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

ANKA / Yerel