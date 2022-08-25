Van haber! Edremit Belediyesi Yağıştan Etkilenen Bölgelere Müdahale Etti

Edinilen Van gelişmesine göre Edremit Belediyesi ekipleri, yağmur uyarısı ile birlikte Altınkum Mahallesi’nde doğalgaz hattı döşenmesi için kazılan yerlerde yaşanan sorunlara ivedikle müdahale etti.

Edremit Belediyesi ekipleri, yağmur uyarısı ile birlikte Altınkum Mahallesi'nde doğalgaz hattı döşenmesi için kazılan yerlerde yaşanan sorunlara ivedikle müdahale etti.

İlçede son iki gündür etkili olan yağmurlara karşın altyapıya yapılan yatırımlar ve alınan önlemler sayesinde ciddi bir sorunla karşılaşılmadı. Doğalgaz çalışması nedeniyle açılan yerlerde yaşanan sorunlara ise ekiplerce müdahale edildi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, altyapıya önem verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yaşanan sorunları dikkate alarak yağmur suyu drenaj hatları başta olmak üzere altyapıya ciddi yatırımlar yapıyoruz. İlçemizde etkili olan yağmurlara karşı önleyici tedbirlerin yanı sıra 24 saat esası ile ekiplerimiz hazır bulundu. Doğalgaz hatlarının yeni kazıldığı yerlerde ve muhtelif yerlerde ki lokal sıkıntılara anında müdahalede bulunduk. Bunun yanında ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın karşılaştıkları her türlü sorunda günün her saati 444 85 10 numaralı hattımızdan bize ulaşmalarını rica ediyoruz."