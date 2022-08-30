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Van haber: 30 Ağustos Zafer Bayramı Edremit'te törenler ile kutlandı

Yerel Haberler

Van haber: 30 Ağustos Zafer Bayramı Edremit'te törenler ile kutlandı

Van haberleri... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir'in Edremit ilçesinde de düzenlenen törenler ile kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir'in Edremit ilçesinde de düzenlenen törenler ile kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama programı sabah saatlerinde Edremit Kaymakamlığı'nda Kaymakam Ahmet Odabaş tarafından tebriklerin kabulü ile başladı. Kaymakamlık Makamında gerçekleşen tebrigat programına; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Motorlu Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül ve Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan katıldı.

Kutlama programı saat 10: 30'da Şehit Hamdibey Meydanında düzenlenen törenlerle devam etti. Şehit Hamdibey Meydanında Atatürk heykeline çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının akabinde günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirildi, şiirler okundu.

Kutlama programı dahilinde halk oyunları gösterilerinin sunulmasının ardından resmi geçit sonrasında törenler son buldu. Törenlere vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu gözlendi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Odabaş Balıkesir Edremit Yerel Haberler

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