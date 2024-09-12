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Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nda 65 Metrelik Kebap Tüketildi

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Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nda Salih Oral isimli usta tarafından tek şişte yapılan 65 metre uzunluğundaki kebap dakikalar içerisinde tüketildi.

Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nda Salih Oral isimli usta tarafından tek şişte yapılan 65 metre uzunluğundaki kebap dakikalar içerisinde tüketildi.

İpekyolu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Van Gurme ve Gastronomi Fuarı, renkli görüntülere sahne oldu. Adanalı kebap ustaları, özel hazırlanan mangalda 65 metre uzunluğunda kebap pişirdi. Yapımı 30 kişilik ekiple bir saati bulan kebap, tek şişte pişirilmesinin ardından dakikalar içinde tüketildi.

Organizasyonu gerçekleştiren kebap ustası Salih Oral, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz burada Van'ı tanıtmak, Van kültürünü yaşatmak ve bununla beraber Adana kebabıyla bir bağdaş kurup Van'ın plakasına atıfta bulunduk. 65 metre uzunluğundaki şişte kebabımızı yaptık" dedi.

Van'daki restoran işletmecisi Yaşar İşik ise daha önce Kahramanmaraş'ta yaptıkları 46 metre uzunluğundaki Adana kebabını 65 metreye çıkardıklarını belirterek, "Van için elimizden geleni yaptık. Biraz nazara geldik. Mangalımız düştü, eksiklerimiz oldu ama sonuçta yine başardık" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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