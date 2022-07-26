Van Gölü sahilleri Ege sahillerini aratmıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van Gölü sahilleri Ege sahillerini aratmıyor

İhlas Haber Ajansı - Orhan Emen - Yerel
 - Güncelleme:

Van Gölü sahilleri Ege sahillerini aratmıyorBİTLİS Van Gölü'nün Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sahilleri Ege sahillerini aratmıyor.

Van Gölü sahilleri Ege sahillerini aratmıyor

BİTLİS Van Gölü'nün Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sahilleri Ege sahillerini aratmıyor.

Sıcak havada serinlemek isteyen vatandaşlar Van Gölü'ne akın etti. Cıvıl cıvıl olan Van Gölü sahillerine Ankara'dan gelen Turan Karamercan, Adilcevaz sahilinin çok temiz ve berrak olduğunu belirterek, "Aslen Adilcevazlıyım ama Ankara'da ikamet ediyorum. Van Gölü suyu birçok hastalığa şifadır. Bende Van Gölü'ne girmek için Ankara'dan Adilcevaz'a geldim. Bildiğim kadarıyla sahilleri dolduran kalabalık genellikle il dışında gelenlerdir. Adilcevaz sahilini herkesin görmesine tavsiye ederim" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Orhan Emen - Yerel

Adilcevaz Van Gölü Bitlis Ege Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title