Van Gölü'ne dikkat çekmek için Ağrı Dağı'na tırmandılar

BİTLİS - Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkmasına dikkat çekmek için 5137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmandılar.

Van Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekmek ve Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkması için yıllardır çeşitli aktiviteler yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. 3 günlük bir yürüyüşün ardından zirveyi tamamlayan dernek üyeleri, pankart açıp 'Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın' sloganı attılar. Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Derya Çelik, 3 günlük yürüyüşün ardından zirveyi tamamladıklarını ifade ederek, "Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın sloganı çerçevesinde etkinlik yaptık. Amacımız Van Gölü'nün güzelliğine dikkat çekmektir. Umarım sloganımız yerine ulaşmıştır. Ben etkinliğe katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.