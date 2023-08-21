Aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için Van Gölü sahillerine akın etti

VAN Van'da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için Van Gölü sahillerine akın etti.

Van'da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için Van Gölü sahillerine akın etti. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı vatandaşlar soluğu Van Gölü sahillerinde aldı. Muş, Siirt, Batman ve Diyarbakır gibi çevre illerden vatandaşların akın ettiği Van Gölü'nün Gevaş sahilleri, yoğunluğuyla adeta Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor. Kimi ailesiyle piknik yapma keyfini yaşarken kimisi de kendini Van Gölü'nün soğuk sularına bıraktı. Van Gölü sahillerinin Akdeniz ve Ege'deki sahilleri aratmadığını ifade eden vatandaşlar, bu sahillerin değerlendirilmesi gerektiğini söylediler. Van Gölü sahillerinin temiz bırakılması noktasında uyarılarda bulunan vatandaşlar, herkesi bu noktada duyarlılığa davet ettiler.

Van'ın geçmişte daha güzel olduğunu belirten Halil Çaynat isimli vatandaş, 40 yıl Bodrum'da yaşadıktan sonra tekrar Van'a döndüğünü ifade ederek, "Böyle bir sahil görmedim ama bunun hiçbir kıymeti yok burada. Maalesef duyarsız bir gençlik olduğu için her tarafa çöpleri atıyorlar. Çöpten geçilmiyor. Belediyeler görevlerini yapmıyorlar. Belediyeler bu güzelim gölün kenarına doğru dürüst bir tesis yapmamışlar. Bu göl, herhangi bir şehirde olsaydı çevresi cennet olurdu. Lütfen buna bir el atın" dedi.