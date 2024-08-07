Van Gölü'nde Yaz Tatili Boyunca Yüzen Çocukların Saç Renkleri Şaşırtıyor

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaz tatili boyunca yüzen çocukların saç renklerinin sarıya dönmesi herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Van Gölü'nün kıyısında yaşayan çocuklar yaz tatili boyunca serinlemek için gün boyunca göle giriyor. Yüksek oranda sodalı suyun ve güneşin etkisiyle gölde sürekli yüzen çocukların saç rengi ise sarıya bürünüyor. Yaz aylarında gölün sodalı suyunda saçları etkilenen çocukların kış aylarında tekrar kendi rengine dönüyor. Gölde az yüzen çocuklarla gölde daha fazla yüzen çocukların saç renklerinde ise farklılık bulunuyor.

"Saçlarımız sararsın ama vücudumuz yanmasın"

İHA muhabirine konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Dermatoloji (Cildiye) Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, Van Gölü'nde yüzen çocukların saç ve kirpik renklerinin sarı olduğunu belirtti. Bunun en önemli nedeninin sodalı suyun açıcı etkisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özkol, "Çocuklar uzun süre maruz kalınca bu açıcı etkilerden dolayı saçları sararıyor. Kışa doğru tekrar normale dönüyor. Çocuklar için herhangi bir zararı yok. Tabi çocukların cildinin yanmaması lazım. Vücutlarını korumaları lazım. Her bir yanık cilt kanseri riskini arttırır. O açıdan saçlarımız sararsın ama vücudumuz yanmasın diyoruz" dedi.

"Sarı olunca daha popüler oluyorlar"

Çocukların güneş kremi kullanmasını ve güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde yüzmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunan Özkol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşlı hastalarımızda görüyoruz, hepsinin çocukluk çağlarında güneş maruziyeti var. Bu güneş maruziyetini en aza indirmek, bu yanıkları en aza indirmek için aileleri uyarmak gerekiyor. Çocuklarımızı göle sokalım ama onları güneşten koruyalım, ileri yaşlarda kanser riskini azaltmak için. Sarışın olmalarının tabii ki avantajı var. Biliyorsunuz Doğu Anadolu'da sarışın az, bir Karadeniz gibi değil, sarı olunca daha popüler oluyorlar. Çocuklar özellikle saçlarını sarartmak için daha sık göle giriyorlar. En büyük sebebi rakım, güneş ve sodadır."

Yaz tatili boyunca göre girdiklerini ifade eden çocuklar ise kışın esmer olduklarını, yazın ise sarışın olduklarını kaydettiler. - VAN