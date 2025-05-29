Van Gölü'nde Muhteşem Gündoğumu Görüntüsü

Van Gölü'nde Muhteşem Gündoğumu Görüntüsü
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Van Gölü'nde Muhteşem Gündoğumu Görüntüsü
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Van Gölü üzerinde doğan güneşin oluşturduğu etkileyici manzara, sabah yola çıkan sürücü ve yolcuları hayran bıraktı.

Van Gölü'nde muhteşem gündoğumu manzarası

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü üzerinde doğan güneşin oluşturduğu görüntü hayranlık uyandırdı.

Sabah gün doğmadan yola çıkan sürücü ve yolcular, Ahlat-Tatvan kara yolu üzerinde seyahat halindeyken Van Gölü üzerinde yükselen güneşin oluşturduğu güzel manzaraya şahit oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZKAN OLCAY - Yerel
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