Van Gölü'nde Muhteşem Gündoğumu Görüntüsü
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Van Gölü üzerinde doğan güneşin oluşturduğu etkileyici manzara, sabah yola çıkan sürücü ve yolcuları hayran bıraktı.
Van Gölü'nde muhteşem gündoğumu manzarası
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü üzerinde doğan güneşin oluşturduğu görüntü hayranlık uyandırdı.
Sabah gün doğmadan yola çıkan sürücü ve yolcular, Ahlat-Tatvan kara yolu üzerinde seyahat halindeyken Van Gölü üzerinde yükselen güneşin oluşturduğu güzel manzaraya şahit oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZKAN OLCAY - Yerel