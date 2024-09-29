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Van Gölü'nde Kayıp Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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21 yaşındaki Rojin Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne kaydolduktan iki gün sonra kayboldu. Arkadaşları tarafından cep telefonu ve su şişesi bulunduğu sahilde arama çalışmaları sürdürülüyor.

(VAN)- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki kayıp Rojin Kabaiş için Van Gölü'nde arama çalışmaları sürüyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'in, yeni kazandığı okulu için Van'a geldikten 2 gün sonra 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı yurtta yemeğini yemesinin ardından Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrıldığı, bir daha da haber alınamadığı kaydedildi.

28 Eylül günü ise sahilde dolaşan öğrencilerin Rojin Kabaiş'in cep telefonunu ve su şişesini bulması üzerine, Kabaiş için eşyalarının bulunduğu Van Gölü'nde sahil güvenlik ve  polis ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Kabaiş'in ailesi ise kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor.

Van Gölü'nde Kayıp Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Kaynak: ANKA / Yerel

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