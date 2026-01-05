Dondurucu soğuğa meydan okudular: Van Gölü'nde eksi 9 derecede yüzme mesaisi

Hava sıcaklığının eksi 9 dereceye kadar düştüğü Van'da 2 öğretmen, Van Gölü'nün soğuk sularına girerek yüzdükten sonra kar üstünde güneşlendi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış şartları yüzünü iyice gösterirken, Van'da görev yapan 2 öğretmen, sıradışı bir olaya imza attı. Dondurucu soğuğa aldırış etmeden Van Gölü'nün şifalı ve soğuk sularına dalan Muhammed Türken ve meslektaşı Kamuran Çelik, hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü kentte, yüzdükten sonra kar üstünde güneşlenmesi ilgiyle izlendi. Akşam saatlerinde Edremit ilçesi sahilinde bir araya gelen Türken ve Çelik, termometrelerin eksi 9 dereceyi gösterdiği dakikalarda kendilerini Van Gölü'nün turkuaz sularına bıraktı. Türken'in sosyal medya hesabından canlı paylaştığı o anlar büyük ilgi gördü.

"9 yıldır kış mevsiminde Van Gölü'ne giriyorum, bu güne kadar grip dahi olmadım"

Şuan hava sıcaklığının eksi 9 derece olduğunu ve yaklaşık 9 yıldır her kış mevsiminde Van Gölü'ne girdiğini ifade eden Muhammed Türken, "Yılda en az 4-5 defa Van Gölü'ne, bir defa da akan su olmak üzere kışın 5-6 kere yüzüyorum. Ne için mi yapıyorum bunu? Özellikle sağlıklı yaşam için. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. 12 yıldır aynı okulda görev yapıyorum. Arkadaşlar çok iyi biliyorlar. 12 yıldır daha grip bile olmadım. insanlarımız genelde soğuk havalarda sıcağa büründükleri için çok çabuk hastalanıyorlar. Kendi adıma söyleyeyim. 12 yıldır daha grip, soğuk algınlığı, nezle, hapşırık, öksürük gibi bir hastalığa yakalanmadım. Yani kış hastalıklarından hiçbirine yakalanmadım. Bunu da buna borçluyum. Çelikleme dediğimiz bu olayı gerçekleştirdiğimiz zaman vücut özellikle soğuk bölgelerde adaptasyonunu gerçekleştirir ve kolay kolay hastalanmaz" dedi.

"Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın"

Bugün de özellikle Van Gölü' e dikkat çekmek için suya girdiğini ifade eden Türken, "Bugün özellikle başka bir şeyden dolayı da suya girdim. Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın. Şu an kış ayında olduğumuz için özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Su, o kadar berrak ve temiz ki, insanlarımız kiletmediği müddetçe suyun aslında özü budur. Lütfen, bu konuda duyarlı olalım. Herkesi duyarlıya çağırıyorum. Van Gölü'nü kiletmeyelim çünkü Van Gölü hepimizin, mavi kalsın" diye konuştu.

"Van Gölü'nü temiz tutalım"

Kentten kopamamasının en büyük sebepleri arasında hem eşinin Vanlı olması hem de Van Gölü olduğunu ifade eden Kamuran Çelik, "Van Gölü'ne aslında her mevsimde giriyoruz. Suyu gerçekten güzel, muhteşem, sağlık açısından da çok iyi. Tek bir sıkıntı var. Van Gölü'nün kenarına piknik yapmaya gelen vatandaşlarımızın attığı çöpler maalesef gölü ciddi anlamda tehdit ediyor. Bu konuda daha duyarlı olalım. Umarım Van Gölü'nü gelecek nesillere de aktarırız. Biz de göle dikkat çekmek için suya girdik. İlk başta suya girdiğimizde biraz üşüme vardı ama daha sonrasında vücut alışıyor açıkçası. Yıllardır kışın girmeyi amaçlıyordum. Bir türlü cesaret edemiyordum. Bu sene o cesaretimi topladım ve girdim. Umarım seneye de girmek nasip olur" dedi. - VAN