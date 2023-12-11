Van Ferit Melen Havalimanı'nda 2023 yılı Kasım ayında 124 bin 750 yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Van Ferit Melen Havalimanı'nın 2023 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Van Ferit Melen Havalimanı'nda kasım ayında iç hat yolcu trafiği 124 bin 292, dış hat yolcu trafiği ise 458 oldu. Böylece kasımda toplam 124 bin 750 yolcuya hizmet verildi. Kasım ayında Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 327, dış hatlarda ise 11 olmak üzere toplamda bin 338'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplamda bin 120 ton oldu. 11 aylık (ocak-kasım) dönemde ise Van Ferit Melen Havalimanı'nda yolcu trafiği 1 milyon 424 bin 999, uçak trafiği 16 bin 250, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 13 bin 587 ton olarak gerçekleşti.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda 2023 yılı Kasım ayında 124 bin 750 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Van Ferit Melen Havalimanı'nın 2023 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Van Ferit Melen Havalimanı'nda kasım ayında iç hat yolcu trafiği 124 bin 292, dış hat yolcu trafiği ise 458 oldu. Böylece kasımda toplam 124 bin 750 yolcuya hizmet verildi.

Kasım ayında Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 327, dış hatlarda ise 11 olmak üzere toplamda bin 338'e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplamda bin 120 ton oldu. 11 aylık (ocak-kasım) dönemde ise Van Ferit Melen Havalimanı'nda yolcu trafiği 1 milyon 424 bin 999, uçak trafiği 16 bin 250, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 13 bin 587 ton olarak gerçekleşti. - VAN