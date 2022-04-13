Van'daki Karadenizlilerin 57 yılık geleneği devam ediyor - Haberler

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Van'daki Karadenizlilerin 57 yılık geleneği devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Van'daki Karadenizlilerin 57 yılık geleneği devam ediyor

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde yaşayan Karadenizliler, 57 yıllık geleneği sürdürüyor.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde yaşayan Karadenizliler, 57 yıllık geleneği sürdürüyor.

1965 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinden Özalp ilçesine gelen Karadenizliler, 57 yıl önce başlattıkları sahura kalkma geleneğini sürdürüyor. İlk yıllarda elektrik ve teknoloji olmadığı için borazan çalma geleneğini askere gidecek olan gençlerle sürdüren Emek Mahallesi halkı, genç kalmadığı için iki yıldır aynı kişilerle bunu devam ettiriyor.

İki yıldır üst üste borazan çalan Muhammet Korkmaz, "1965 yılından beri devam eden ve gelenek haline gelen borazanla sahura kaldırma geleneğimiz hala devam ekmektedir. Genelde bunu askere gidecek olan gençler yapardı. Bu yıl genç kalmadığı için tekrar biz yapıyor" dedi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çaykara, Trabzon, Özalp, Van, Yerel, Haberler

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