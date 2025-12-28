Van'da 569 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı, Uçak Seferleri İptal Edildi

(VAN) - Van'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edilirken, 569 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Van'da sıcaklığın hızla düşmesiyle birlikte dün itibarıyla yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Yağışın ardından Van merkez dahil birçok ilçe ve mezranın yollarıyla kara ulaşımı sağlanamadı.

Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Saray ve Tuşba ilçelerinde 569 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Bu yolların açılması için çalışmalar devam ederken, sabah saatlerinde yapılması planlanan uçak seferleri de kar yağışı ve tipi nedeniyle iptal edildi.

Van ile Bahçesaray ilçesini birbirine bağlayan karayolu, etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı olarak ulaşıma kapatıldı.