Van'da 363 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor

Güncelleme:
Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı sebebiyle 363 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. 180 mahalle ve 183 mezra kar ve tipiden olumsuz etkilendi.

(VAN) - Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Merkez dışındaki ilçelerde yoğunlaşan yağış nedeniyle 363 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 180 mahalle ile 183 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipi nedeniyle Tuşba'da 35, Gevaş'ta 40, Bahçesaray'da 31, Başkale'de 6, Çatak'ta 100, Erciş'te 72, Çaldıran'da 44, Edremit'te 1, Gürpınar'ın Hoşap Mahallesi'nde 21, Muradiye'de 6 ve Saray ilçesinde 7 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

