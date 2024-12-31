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Van'da Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Van'da Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi
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Van Valisi Ozan Balcı başkanlığında yapılan toplantıda, yılbaşı için güvenlik tedbirleri ele alındı. Vali Balcı, yeni yıl ve üç ayların getirdiği hayırların memlekete huzur ve bereket getirmesini diledi.

Van Valisi Ozan Balcı başkanlığında yılbaşı tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte yapılan toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Vali Yardımcısı Önder Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay Ümit Çelik, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Balcı, "2025 yılının memleketimize, milletimize ve Vanlı hemşehrilerimize sağlık, huzur, refah ve esenlik getirmesini diliyorum. Ayrıca dini kültürümüzde, inancımızda önemli bir yeri olan üç ayların da başlangıcı. Üç ayların da memleketimize, milletimize, Van'ımıza ve Vanlı hemşehrilerimize hayırlar, bereketler getirmesini diliyorum. Bizim devlet olarak asli görevimiz, vatandaşlarımızın mal emniyetini sağlamak, onların caddede, sokakta, fabrikada, iş yerinde rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını devam ettirmesini sağlamaktır. Bunu sağlamak için bütün arkadaşlarımız gerek polisimiz gerek jandarmamız, diğer kolluk kuvvetlerimiz, gece gündüz, yağmur çamur demeden aşkla şevkle, canla başla hizmet etmektedir. Bugün yaptığımız toplantıda polis ve jandarma teşkilatımızın yılbaşı tedbirlerini konuştuk. İnşallah yılbaşına huzur ve güven içinde gireceğiz. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Ayrıca üç ayların da huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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