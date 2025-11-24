Van'da Ucuz Et Kuyruğu: Soğukta Saatlerce Bekliyorlar

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'ın İpekyolu ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde bulunan Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazası önünde, ucuz et alabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşuyor. Zaman zaman sıfırın altına inen soğuk havaya rağmen vatandaşlar, uygun fiyatlarla et alabilmek için saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

Bir dönem hayvancılığın merkezlerinden biri olan Van'da, vatandaşlar son aylarda artan et ve tavuk fiyatlarına karşı çareyi ESK kuyruklarında arıyor. Satışlar saat 09.00'da başlamasına rağmen yurttaşların bir kısmı sabah namazından sonra, bir kısmı ise saat 05.00–06.00 civarında sıraya giriyor.

Kuyrukta bekleyen Nazım Erdem, ucuz et için saatlerdir soğukta beklediklerini söyleyerek şunları ifade etti:

"Sabahın 05.00'inde buradayız. Kıyma alacağız, piyasaya göre 200 lira fark ediyor. Burada 400 ise piyasada 600 lira. Emekliyim, vallahi zor geçiniyorum. Çok zor. Bir şey alınmıyor. Allah yardımcıları olsun. Biz 7 kişiyiz ama 3 kişi şimdi evde; diğerleri çalışmaya gitti. Senede bir sefer buraya geliyorum. Yetiştiremiyoruz. Yavan ekmek yiyoruz. Peynir ekmek yiyoruz. Peynir bile alamıyoruz artık. Bu işe bir çare bulun."

"Hayvancılığı bitirdiler"

Mustafa Dikkaya ise artan fiyatlar ve hayvancılıktaki gerilemeye dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Saat 07.00'den beri sıradayım. Kıyma piyasada 800 lira, burada 400 lira. Tabii burayı tercih edeceğim. Emekli adam 12 kişiye bakamaz. Eskiden 34 yıl önce Van'a geldiğimde dağ taş koyun doluydu. Şimdi ne var dağlarda? Herkes şehre taşınmış. Üretim yok. Devlet kredi veriyor ama üretim yapılmıyor. Kontrol de yok."

Bir diğer vatandaş, kuyruğun erken saatlerde başladığını belirterek, "07.30'dan beri buradayım. Piyasaya göre 200-300 lira daha ucuzdur. Saat 04.00-05.00'te gelen var. Sabah namazını kılıp gelen yaşlılar var" dedi.

"Eskiden bir gün çalışıyordum, 10 gün aileme bakıyordum"

Ekonomik sıkıntıların yaşamı zorlaştırdığını belirten başka bir yurttaş ise "Kıymanın fiyatı burada 400, piyasada 700 lira. Kuşbaşı burada 500, piyasada 700-800. Ben 2-3 haftada bir geliyorum. İnsanlar yaşlı, hasta, soğukta bekliyor. Eskiden bir gün çalışıyordum, 10 gün ailemi geçindiriyordum. Şimdi her gün çalışıyorum yine zar zor. Faturalar mutfağı bitiriyor" diye konuştu.

"100 lirayı başka yere harcarız"

Vahap Yıldız ise küçük farkların bile artık değerli olduğunun altını çizerek, "Sabah 06.00'da gelmişler. Bugün kıyma veriliyor. Piyasaya göre 50-100 lira fark ediyor. 100 lira çok kıymetli değil ama o 100 lirayı başka bir şeye harcarım. Haftada bir geliyorum. Bazısı her gün geliyor. Emekliyim ama aldığımız maaş adaletli değil. Bir emekli 70 bin lira alıyor, ben 35 sene Bağ-Kur yatırmışım 19 bin lira alıyorum" dedi.

"Bu yaşta hala çalışıyorum"

Bir başka vatandaş ise geçinmek için ek iş yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"07.00'de geldim. Emekli değilim, 5 bin 400 lira yaşlılık maaşı alıyorum. Bu devrede teneke yağdır. Bu yaşta hala çalışıyorum, cami önünde esans satıyorum. Geçim zor."

"Son sıradayım, şansımı deneyeyim dedim"

Sıranın sonunda bekleyen Cabbar Kaya ise, "Şansımı deneyelim dedim. Piyasaya göre 200-250 lira fark var. Piyasada 650-700 olan kıyma burada 400-420 lira. Yine iyidir" ifadelerini kullandı.

Van'da soğuk havaya rağmen oluşan uzun kuyruklar, yurttaşların artan fiyatlar karşısında temel gıda ürünlerine erişimde yaşadığı zorlukları bir kez daha gözler önüne seriyor.