Van'da uçak seferi krizi

Van'da pandemi döneminde düşen ve bir daha arttırılmayan uçak sefer sayılarına Vanlılar tepki gösteriyor.

Sadece Van halkına değil, çevre il ve İranlılar tarafından da tercih edilen Van Ferit Melen Havalimanındaki uçak sefer azlığı vatandaşları isyan ettirdi. Pandemi sonrası artan seyahat talebine karşılık veremeyen ve sadece uçuş sorunu değil yetersiz şartlar da Türkiye'nin en yüksek bilet fiyatları ile gündeme gelen Van Ferit Melen Havalimanı, tüm sektörleri olumsuz etkiledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan TURSAB Doğu Anadolu BTK Başkanı Cevdet Özgökçe, 2019 yılında metropol illerden Van'a günde 24 uçak gelirken şimdi ise haftanın bazı günlerinde 10, bazı günlerinde ise 11 uçağın geldiğini söyledi. Yaklaşık 2 milyon nüfusu olan bir kentte yaşadıklarının altını çizen Özgökçe, "İran ve Irak'tan ciddi anlamda misafirlerimiz geliyor. Uçaklarla ilgili çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Van gidişli ve dönüşlü 30-40 güne kadar uçaklarda yer yok. Münferit tek tük yer düşse de, 5 bin TL bilet fiyatı oluyor. Erzurum, Diyarbakır, Elazığ, Kars'a baktığımızda günü birlik yer olduğu ve fiyatlarında çok makul olduğunu görüyoruz. Bilet fiyatları da neredeyse Van'ın üçte biri ya da yarı yarıyadır. Haliyle biz pandemiden sonra, hayat normale döndükten sonra sektör olarak uçak krizi hasebiyle iş yapamaz olduk. Kesinlikle bu taraflara artık kültür turları ya da yerli ve yabancı turistleri getiremiyoruz. Bu sadece bizim turizmcilerin işini bozmadı. İş adamları gidip gelemiyor, hastası, taziyesi, düğünü olan insanlar gidip gelemiyor. Ben bu 3-4 yıl içerisinde cenazesine ya da düğününe yetişebilmek için metropollerden uçak bulamadığı için kendi aracıyla gelip ya uykusuz kaldığı için ya da acele ettiği için kaza yapıp vefat eden yüzlerce insan biliyorum. Bu insanlar, bu halk bunu hak etmiyor" dedi.

"Turistleri getirmek için 101 çeşit ürünümüz var"

Türk Hava Yolları CEO'ları ve yöneticilerinin Afrika veya yurt dışındaki herhangi bir lokasyona yaptıkları uçuşları sosyal medyalarında paylaşımlarına tepki gösteren Özgökçe, "Ben de onların paylaşımlarının altına, 'Siz bırakın Afrika'nın şu noktasına uçmayı. Gelin Türkiye'nin Van'ına uçun. Buradaki halkı perişan ettiniz' diye yorumlar yazıyorum. Ulaşım bizim sektörümüzün olmazsa olmazı. Artık insanlar rahata alıştı. Artık insanlar teknolojiyle tanıştı, onlar için zaman çok kıymetli oldu. Biz kültür turizmimizi 2-3 gece konaklamalı yapıyorduk. Dolayısıyla insanlar hafta sonlarında bunu değerlendirmek için metropollerden buraya gelirdi. Çünkü Van; doğasıyla, tarihiyle, ekosuyla, gastronomisiyle ve kahvaltısıyla dünyada isim yapmış bir şehir. Turistleri getirmek için 101 eşit ürünümüz var ama biz Van'a ne yerli ne yabancı turist getiremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililerin artık konuya el atması ve bu sorunu çözmesi gerektiğini vurgulayan Özgökçe, "3-4 yıldır her platformda dile getiriyoruz. Beklentimiz makul olarak bu şehrin nüfus oranına göre uçak sefer sayılarının arttırılması. Trabzon'un nüfusu bizim nüfusumuzun yarısı kadar ama yurt içi ve yurt dışından günlük Trabzon'a 69 uçak geliyor. Nüfusu bu kentin yarısı kadar olan bir kentte 5 dakikada bir uçak kalkıyor. Biz kurum olarak, sektör olarak bu bölgenin turizmine çok emek verdik. Çok büyük çalışmalarımız oldu. Yönetim olarak yılda birkaç defa İran ve Irak'a infolar düzenliyoruz. Bölgemiz ve ülkemizi tanıtıyoruz. İran'dan ve Irak'tan gelen misafirler birkaç gün burada kaldıktan sonra metropollere gidip orda da tatil yapma hesapları yapıyorlar. Dolayısıyla bu durum, hem bu ilin hem de bu bölgenin ekonomisine de çok zarar veriyor" diye konuştu.

"Van'a gelmek isteyen çok insan var"

Çocukluğundan beri turizm sektöründe hizmet verdiğini belirten Senar Bahadır isimli acente yetkilisi ise uçak sıkıntısı nedeniyle yıllardır iş yapamadıklarını ifade ederek, "Hiçbir şekilde tur düzenleyemiyoruz. 20 gün sonrasına ancak uçak bulabiliyoruz. Buraya gelmek isteyenleri ağırlayamıyoruz. Gelmek istiyorsunuz ama otobüs bileti dahi bulamıyorsunuz. Çevre illere bile uçak bileti bulamıyorsunuz. Van, turizm açısından potansiyeli çok yüksek bir il. Bütün çevre illerden olsun, 80 milyonlu İran olsun potansiyelimiz yüksek. Van yazın en serin havaya sahip. Gelmek isteyen çok insan var ama uçak seferlerinden dolayı uçuş yok. Kimseyi ağırlayamıyoruz. Van'ı transfer olarak kullananlar da var. Bu Türkiye'nin tamamını etkiliyor. Yanı başımızda 80 milyonluk İran var, Irak pazarı var. Onlar Van'a gelip, Van üzerinden başka şehirlere gitmek istiyorlar. Destinasyonumuz çok güzel ama hiçbir şekilde yararlanamıyoruz. Yetkililere çağrımız, 15 Eylül'den sonra ekstra üç uçak bırakacağınıza yazın bu sorunu çözmek, 15 Eylül'den sonra uçak gelmiş, kimin ne işine yarayacak. Sezon bittikten sonra üç uçağı kimler ne yapsın" dedi.

Uçak bilet fiyatlarının cep yaktığını aktaran Gülşen Tunç isimli vatandaş da, "Bilet fiyatları almış başını gitmiş. Eskiden uçaklar bir avantajdı. Şimdi ise lüks ötesi bir lüks olmuş. Hiçbir şekilde bilet bulamıyoruz, bilet alamıyoruz. Alabilmek için de aylar öncesinden takip etmek zorunda kalıyoruz. Takip ettiğimiz biletler dahi sıkıntılı. Onlar da uçuk fiyatlarda. Otobüslerle gitmek zorunda kalıyoruz ama otobüsler de ciddi anlamda sıkıntılı. Çoluk çocuk çok uzun saatlerde yol alıyoruz. Bu da çok sıkıntılı oluyor. Türkiye her konuda zengin bir ülke. Türkiye'nin ekonomik açıdan halkına yardımcı olması lazım. Ama Türkiye kendi halkına yardımcı olmuyor. Özellikle bu tür şehirlerde çok sorumsuzluk var. Doğu Anadolu'ya, bir bakın ya. Uçaklar bu kadar lüks olmamalı. İnsanlar, bu halk biraz düşünülmeli. Aile ziyaretlerini geçtim. Bir hasta olduğunda, taziye olduğunda nasıl gidebilsin" şeklinde konuştu. - VAN