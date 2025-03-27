Van'da trafik kazası: 5 yaralı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 17: 10 sularında ilçeye bağlı Aşağı Kozluca Mahallesi civarında meydana geldi. İki aracın kafa kafaya çarpışmasının hemen ardından başka bir aracın da süratle gelerek iki araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Erciş İftaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.