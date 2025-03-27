İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

İstanbul'da iki metro istasyonu kapatıldı
Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var

Özel'e DEM Parti lideri resti çekti: Bizim daha önemli işlerimiz var
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 12 şirkete el konuldu
İstanbul'a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan'a yardım çağrısı

İstanbul'a gelirken gözaltına alınan liderden Erdoğan'a yardım çağrısı

Van'da trafik kazası: 5 yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da trafik kazası: 5 yaralı Van'ın Erciş ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Van'da trafik kazası: 5 yaralı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 17: 10 sularında ilçeye bağlı Aşağı Kozluca Mahallesi civarında meydana geldi. İki aracın kafa kafaya çarpışmasının hemen ardından başka bir aracın da süratle gelerek iki araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Erciş İftaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADER ÇELİK - Yerel
title