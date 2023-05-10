Van'da trafik kazası: 3 yaralı

VAN - Van'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Özalp yolu üzerinde bulunan Sıhke Göleti civarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 33 EBT 70 plakalı Volkswagen Passat otomobil ile 65 KA 187 Ford Cargo marka kamyon ile çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 122 Acil Servis, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.