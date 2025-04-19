Van'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yol kenarındaki direğe çarpması sonucu kaza gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(VAN)- Van'ın Muradiye ilçesi Erciş kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Van istikametine doğru ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Yaralılardan ikisinin durumunun hafif olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: ANKA / Yerel