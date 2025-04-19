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Van'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

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Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yol kenarındaki direğe çarpması sonucu kaza gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(VAN)- Van'ın Muradiye ilçesi Erciş kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Van istikametine doğru ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan ikisinin durumunun hafif olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: ANKA / Yerel
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