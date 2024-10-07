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Van'da Terör Operasyonu: 1 Örgüt Mensubu Ölü Ele Geçirildi

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Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen terörle mücadele operasyonlarında 1 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi. Eylül ayında gerçekleştirilen 763 arazideki operasyonda çeşitli silah ve yaşam malzemeleri de ele geçirildi.

Van'da terör operasyonu: 1 örgüt mensubu ölü ele geçirildi

VAN - Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından eylül ayında yürütülen operasyonlarda 1 bölücü terör örgütü mensubu ölü ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör suçlarının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "1-30 Eylül 2024 tarihleri arasında 763 arazi operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda 1 BTÖ mensubu ölü, 1 adet piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 143 adet fişek, 1adet EYP ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. 34 şahsa adli işlem yapılmış olup, adli işlem yapılan 2 şahıs tutuklanmış, 2 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 2 şahıs ise ifadesi alınarak serbest bırakılmış, 2 şahıs hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır" denildi.

Van'da Terör Operasyonu: 1 Örgüt Mensubu Ölü Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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