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Van'da Tekbir Cuması Etkinliği: Gazze İçin Dua ve Destek

Van'da Tekbir Cuması Etkinliği: Gazze İçin Dua ve Destek
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Filistin Alimler Birliği'nin çağrısıyla düzenlenen 'Tekbir Cuması' etkinliğinde Van'da yüzlerce vatandaş, Gazze'deki zulme karşı tekbir getirerek destek gösterdi. Beşyol Meydanı'nda toplanan kalabalık, dualar etti ve Filistin bayraklarıyla sloganlar attı.

Filistin Alimler Birliği'nin çağrısıyla tüm dünyada düzenlenen "Tekbir Cuması" etkinliği kapsamında, Van'da yüzlerce vatandaş tekbir getirdi.

Van Filistine Destek Platformu öncülüğünde organize edilen programa, çok sayıda vatandaş katıldı. Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, Gazze'de yaşanan zulme karşı tekbir getirdi. Vatandaşlar ellerinde Filistin bayraklarıyla sloganlar attı ve salavatlar okudu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlar, Gazze için dualar etti.

Programda yapılan konuşmalarda ise Gazze'deki direnişe destek vurgusu yapılırken, zulme karşı birlik çağrısı yapıldı. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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