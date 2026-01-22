Van'daki Suriye Protestolarının 4. Gününde 2 Kişi Gözaltına Alındı

(VAN) - Van Demokratik Kurumlar Platformu çağrısıyla Suriye'deki gelişmeler üzerine başlayan protestolar dördüncü gününde de devam etti. Van şehir merkezinden Kent Park'a yapılmak istenen yürüyüşe polis izin vermedi. Uyarılara rağmen yürümek isteyen kitleye polis müdahale etti, 2 kişi gözaltına alındı.

Demokratik Kurumlar Platformu'nun çağrısıyla Suriye'de yaşanan gelişmeleri protesto etmek isteyen kitle, bugün Van Mall AVM önünde toplandı. Maraş Caddesi üzerinden Kent Park'a yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Yürüyüş güzergahı bariyerlerle kapatılırken, kitle güvenlik güçleri tarafından ablukaya alındı.

Aynı saatlerde, AVM önündeki kitleye destek amacıyla Sanat Sokağı'nda toplanan gruba da polis müdahale etti. Polis, sokağa giriş-çıkışları kapatarak grubun dağılmasını istedi. Olayların yaşandığı Sanat Sokağı'na gelen DEM Parti Van Milletvekilleri Zülküf Uçar ve Gülderen Varlı müdahaleye tepki gösterdi.

Milletvekillerinin alanda bulunduğu sırada yaşanan arbedede 2 kişi gözaltına alındı.