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Van'da Soğuk Hava Nedeniyle Radyatör Bakımına Yoğun İlgi

Van'da Soğuk Hava Nedeniyle Radyatör Bakımına Yoğun İlgi
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Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Van'da oto sanayi sitelerinde radyatör bakımına talep arttı. Sürücüler, aracının ısınmaması nedeniyle ustalara başvuruyor. Uzmanlar, kış aylarında araç bakımının önemine dikkat çekiyor.

VAN (İHA) – Van'da hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle radyatörcülerde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Sıcaklıkların eksilere düşmesiyle aracı ısınmayan sürücüler, soluğu oto sanayi sitesinde aldı. Bünyamin Parsak isimli sürücü aracının içinin hiç ısınmadığını ve ustaya getirdiğini belirterek, "Aracımın radyatörü tıkanmış, açtırıyorum. Eğer trafiğe çıkıyorsam, önce kendi sağlığımı düşünmem gerekiyor. Sonra kazalara sebep olmamam lazım" dedi.

Veysel Avcı isimli usta ise yoğunluk yaşandığını belirterek, "Her sürücü kışlık araç bakımını yapmalıdır. Araçlarda bakım olmazsa kazalara, hatta ölümlere kadar kötü sonuçlar doğabilir. Biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sağlıklı bir sürüş için ısı şart" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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