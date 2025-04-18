İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor

Merkez'in sürpriz faiz kararı sonrası Şimşek'ten dikkat çeken tavır
Ukrayna ile ABD nadir toprak elementleri konusunda mutabakat zaptı imzaladı

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Tarihi anlaşma öncesi imzalar atıldı
Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

Van'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpekyolu ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Saldırgan kaçtıktan sonra yaralı halde yakalandı ve hastaneye kaldırıldı.

(VAN) - Van'ın İpekyolu ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından kaçan saldırgan, polis ekiplerince yaralı halde yakalandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

İpekyolu ilçesi Şerefiye Caddesi'nde bir iş yerine düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli, yaralı halde yakalandı.

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen kişi, kent merkezinde yaralı halde bulundu. Şüpheli, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının nedeni ve olayın detaylarıyla ilgili soruşturma sürerken, şüphelinin hastanedeki tedavisinin ardından ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: ANKA / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.